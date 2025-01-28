В Японии рыбаки помогут ученым со сбором данных

Японские ученые и рыбаки объединили усилия для сбора информации об изменении морской среды в водах вокруг страны. Планируется, что полученные данные позволят лучше понимать характер перемен и делать прогнозы.

В проекте примут участие японская Национальная федерация ассоциаций рыболовных кооперативов (National Federation of Fisheries Cooperatives, NFFC), Токийский университет и фонд Nippon Foundation. Промысловики будут отправлять в университет данные о температуре и солености воды, а также информацию о своих уловах, в том числе о необычных пойманных рыбах. Для этого разработано специальное мобильное приложение, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на японское СМИ.

Сбор данных уже стартовал в тестовом режиме в 12 из 47 японских префектур, в том числе на Хоккайдо и Окинаве.

Глава NFFC Масанобу Сакамото заявил, что предприятия будут сотрудничать ради будущего отрасли. Он также отметил чувство кризиса, которое ощущают рыбаки из-за происходящих изменений в морской среде, и отсутствие понимания, к кому обращаться за консультацией.

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