Голубой тунец вызвал ажиотаж на рынке Японии

На первом в году аукционе на токийском рынке Тоёсу голубого тунца весом в 276 кг продали за 207 млн иен (1,31 млн долларов), пишут иностранные СМИ. Таким образом, цена килограмма рыбы составила 750 тыс. иен (4,7 тыс. долларов).

Победителем традиционного новогоднего аукциона стал оптовик-посредник Yamayuki, который пятый год подряд выкупает на торгах самый дорогостоящий лот. Президент компании Юкитака Ямагути особенно подчеркнул превосходное качество и свежесть купленной им рыбы.

Отмечено, что тунца-рекордсмена выловили у побережья поселка Ома в префектуре Аомори. Его приготовят в сети ресторанов Sushi Ginza Onodera.

Ставка Yamayuki стала второй по величине ценой с 1999 г., уступив лишь аукциону 2019 г. — тогда лот продали за 333,6 млн иен (2,1 млн долларов). В прошлом году новогоднего тунца купили за 114,2 млн иен (около 788,4 тыс. долларов), сообщает корреспондент Fishnews.

Также ажиотаж на аукционе вызвали морские ежи с Хоккайдо. Партию весом около 350 г продали за рекордные 7 млн иен (44,2 тыс. долларов), отмечает зарубежная пресса.

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