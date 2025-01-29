В Подмосковье закрыли подпольный цех по производству икры

В Московской области полицейские пресекли незаконный оборот красной икры. В подпольном цеху правоохранители обнаружили более пяти тонн деликатеса без маркировки.

Нелегальное производство злоумышленники организовали на территории промышленной зоны в Одинцово. Для изготовления и расфасовки сырья фигуранты оборудовали цех с автоматизированной линией. По данным проавоохранителей, готовый товар оптовыми партиями реализовывали в Московском регионе.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе МВД России, при осмотре помещения полицейские обнаружили 266 банок с лососевой икрой без маркировки, более пяти тонн красной икры в пластмассовых контейнерах и этикетки несуществующих производителей. Исследование показало, что часть изъятого является имитацией икорной продукции.

Образцы криминального товара направлены на экспертизу, чтобы определить опасность товаров для здоровья. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки).

Расследование продолжается.

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