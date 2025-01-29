Динамику рыбной торговли с Китаем проанализировали в Рыбном союзе

К Новому году по восточному календарю Рыбный союз представил буклет, посвященный итогам российско-китайской торговли рыбой и морепродуктами в 2024 г. Объединение обращает внимание, например, на рост поставок минтаевой продукции с высокой степенью переработки и увеличение экспорта живых крабов.

Аналитический центр Рыбного союза изучил динамику экспорта российской рыбы и морепродуктов в Китай и импорта в нашу страну из Поднебесной.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в буклете «Российско-китайская торговля рыбой и морепродуктами: Итоги 2024 года» аналитики представили данные по экспортным поставкам в Китай мороженой рыбы — минтая, сардины-иваси, трески, тихоокеанской сельди, горбуши, пикши, камбал и макрурусов.

Поставки мороженой рыбы из России в Китай снизились в сравнении с показателем 2023 г. в натуральном выражении на 15% (до 1 млн тонн), а в стоимостном — на 17% (до 1,3 млрд долларов), оценили общий показатель в Рыбном союзе. Небольшое снижение эксперты объясняют «нелососевостью» прошлого года.

Следующие разделы буклета посвящены экспорту рыбного филе и фарша, ракообразных и моллюсков. Так, в прошлом году российский экспорт рыбного филе и фарша в Китай увеличился на 67% в натуральном выражении (до 45 тыс. тонн) и на 48% в стоимостном (до 86 млн долларов).

«В экспорте минтая растет доля продукции более высокой степени переработки: филе минтая и сурими из минтая. Россия успешно укрепляет свои позиции на рынке Китая, соперничая с США», — заявили в Рыбном союзе.

Отмечен и рост поставок премиальной продукции — живых крабов. Экспорт по этой категории товаров вырос на 17% (до 35 тыс. тонн) в натуральном выражении и на столько же (до 1,141 млрд долларов) в стоимостном.

Также в буклете представлена динамика импорта рыбы и морепродуктов из Китая в Россию. Ввоз в натуральном выражении вырос по сравнению с уровнем 2023 г. на 66% (до 84 тыс. тонн) и на 57% в деньгах (до 406 млн долларов).

Небольшие по объему поставки рыбного филе и готовой продукции приходятся на те виды, российский вылов которых отсутствует или сокращается: тунца, тиляпии, палтусов, угря, креветок ваннамей.

Читайте также: Российская рыбная отрасль представит на выставке в Африке продукцию и услуги

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews