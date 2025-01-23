Российская рыбная отрасль представит на выставке в Африке продукцию и услуги

Операторы объединенной российской экспозиции рассказали, c чем предприятия поедут на рыбопромышленную выставку Salon Halieutis 2025, которая будет проходить с 5 по 9 февраля в марокканском городе Агадир — крупнейшем рыбном хабе Африки.

Основу объединенного российского стенда на выставке составят рыбопромышленные компании Севера и Дальнего Востока, рассказали Fishnews организаторы национальной экспозиции Expo Solutions Group.

Представители группы «Норебо», ведущей промысел в том числе у африканского побережья, предложат аудитории широкий ассортимент рыбной продукции из Атлантики и Тихого океана. Также холдинг расскажет о логистических услугах для хранения и доставки уловов по всему миру.

«Группа ФОР», объединяющая ряд ведущих рыбодобывающих компаний на Северо-Западе России, представит продукцию промысла в Северо-Восточной Атлантике — сельдь, скумбрию, путассу, треску, пикшу.

Еще одно крупное рыбопромышленное предприятие Севера — «Мурман» — дополнит ассортимент российской экспозиции палтусом, камбалой, окунем, филе минтая блочной заморозки, северной креветкой различных размеров.

Группа компаний «Сигма Марин Технолоджи», в дополнение к своему ассортименту продукции из минтая, сельди, скумбрии, трески и палтусов, предложит аудитории выставки крабов.

«Магаданпромфлот» (входящий в ГК «Магаданрыба») привезет на Salon Halieutis дикую северную и гребенчатую креветку с Дальнего Востока.

Еще один экспонент — «Пасифик Фиш Ресорсес», крупный поставщик рыбы, консервов и икры с Сахалина. В ассортименте предприятия лососи, навага, камбала, морская капуста и другие продукты.

Кроме того, в состав российской экспозиции войдут компании разделов логистики и судостроения: «Дальрефтранс» (входит в группу FESCO), «Форсс Технологии», «Фишеринг Сервис».

Также к экспозиции присоединился Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Руководство ВНИРО расскажет о Большой африканской экспедиции, ее планах и новых перспективах для стран континента в сотрудничестве с Россией.

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