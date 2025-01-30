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Новый аукцион по продаже долей квоты в инвестиционных целях — 2022 камчатского краба в Баренцевом море запланирован на 18 февраля

Новые торги по крабу Северного бассейна запланировали на 18 февраля

Росрыболовство вновь попытается продать права на добычу с инвестиционной нагрузкой камчатского краба в Баренцевом море. На электронный аукцион выставлено пять долей квоты.

Новый аукцион по продаже долей квоты в инвестиционных целях — 2022 камчатского краба в Баренцевом море запланирован на 18 февраля. Прием заявок на участие в торгах открылся 30 января и завершится 14 февраля.

Это уже четвертая попытка продать доли квоты. Предыдущие торги не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие. На аукцион, который проводится в электронном формате, выставлено пять долей квоты по 20%, сообщает корреспондент Fishnews. Стартовая цена снижена до 9,3 млрд рублей (в прошлую попытку продажи — более 10,3 млрд рублей).

Покупатели должны будут реализовать в России инвестиционные проекты. По двум лотам это строительство крупных логистических комплексов, по трем — краболовных судов.

Ранее, в 2019 г., были распределены доли квоты вылова камчатского краба в Северном бассейне в инвестиционных целях (еще один вид квот крабов с инвестобязательствами).

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НазадМетки: крабросрыболовство
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