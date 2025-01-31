Во Владивостоке прошел суд над контрабандистами трепанга

Жителя Владивостока и иностранца осудили по уголовному делу о попытке контрабанды трепанга и алкоголя на общую сумму свыше 19 млн рублей. Прокуратура планирует обжаловать приговор из-за мягкости наказания одному из фигурантов.

Осужденные признаны виновными по части 3 статьи 30, части 3 статьи 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой).

В судебном заседании установлено, что в январе 2022 г. фигуранты в составе организованной преступной группы попытались переместить через морскую границу РФ более 200 бутылок алкоголя и порядка 90 тыс. особей дальневосточного трепанга.

Преступную деятельность пресекли пограничники в момент погрузки товара на лодки в бухте Стеклянной Уссурийского залива.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Приморского края, по результатам рассмотрения дела один из мужчин осужден к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей, а другой — к лишению свободы на четыре года условно с испытательным сроком три года со штрафом 50 тыс. рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу. «В связи с условной мерой наказания, примененной в отношении одного из осужденных, прокуратура в ближайшее время обжалует приговор за мягкостью и неспособностью обеспечить фактическое исправление виновного», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

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