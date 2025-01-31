Осетровым Главрыбвода помогут созреть для нереста

В лаборатории Каспийского филиала Главрыбвода стартовал заключительный этап приготовления глицеринового гипофизарного препарата (ГГП). Его используют для стимулирования созревания белуги и стерляди в ходе искусственного воспроизводства.

Заготовленный сухой гипофиз мозга осетровых с помощью оригинальной технологии, разработанной русскими советскими ихтиологами Н.Л. Гербильским и А.А. Боевым, переводится в стабилизированный раствор ГГП, рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

Активность полученного раствора опробуют на тест-объектах — озерных лягушках. В дальнейшем препарат применят для стимулирования созревания производителей рыб в нерестовую кампанию 2025 г.

Читайте также: Главрыбвод намерен нарастить выпуски мальков ценных видов

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews