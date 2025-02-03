Для северной креветки предусмотрели допограничение

Министерство сельского хозяйства РФ выпустило приказ о дополнительном ограничении промысла северной креветки в Японском море на текущий год. Документ вступит в силу с 11 февраля.

Приказ Минсельхоза от 17 января 2025 г. № 16 устанавливает дополнительное ограничение рыболовства северной креветки на Дальневосточном бассейне в 2025 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусматривается запрет на добычу северной креветки в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне с 1 по 31 марта 2025 г. Исключение сделано для рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.

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