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Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО ознакомился с ходом строительства рыбоперерабатывающего комплекса группы компаний «Гидрострой» в селе Озерское. Фото пресс-службы правительства региона

«Гидрострой» продолжает строительство нового производства в Озерском

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ознакомился с ходом строительства рыбоперерабатывающего комплекса группы компаний «Гидрострой» в селе Озерское. На новом предприятии инвесторы рассчитывают осуществлять в том числе переработку сахалино-хоккайдской сельди.

Завод по глубокой переработке рыбы в селе Озерское Корсаковского района предполагается построить до конца года. Губернатор Валерий Лимаренко провел выездную встречу с инвестором, возводящим в регионе новый объект.

Проект реализует ООО «Гавань», предприятие входит в группу компаний «Гидрострой», в рамках программы инвестквот — под квоты минтая и сельди. Холдинг «Гидрострой» вложит в возведение предприятия порядка 5,4 млрд рублей собственных средств, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области. Приступить к работе новый завод должен в 2026 г.

«Согласно программе, мощность переработки составит 600 тонн в сутки. Основной продукцией будет рыбное филе. Однако комплекс рассчитан на более глубокую переработку, чем осуществлялась ранее на данной производственной территории. Будет работать рыбомучная установка, мы сможем получать до 30 тонн муки в сутки. Это ноу-хау для нашего предприятия. На Сахалине мало таких цехов, которые могут вести полную переработку отходов рыбного производства», — прокомментировал генеральный директор компании «Гавань» Вячеслав Головчук.

Губернатору показали площадку будущего завода. Техническая готовность объекта на сегодняшний день составляет 20%.

«Каждый год мы строим новые перерабатывающие заводы, это наше стратегическое развитие. Завод в Озерском будет ориентирован на новую сырьевую базу — сельдь, которая пришла в залив Анива. Я рассчитываю, что здесь будут добывать рыбу не только для промышленной переработки, но и для того, чтобы сахалинцы могли получить свежую сельдь к своему столу», — отметил Валерий Лимаренко.

Перерабатывающий завод обеспечит 250 новых рабочих мест. Действующий в селе Озерском Рыболовецкий колхоз имени Кирова с круглогодичным циклом работы занимается переработкой рыбы лососевых пород и морепродуктов. Главе региона показали цеха, где производится цельнотянутая банка и собственные рыбные консервы. Также представители холдинга рассказали о перспективах развития предприятий.

«Мы находимся в точке отсчета. Рассматриваем вопрос о создании глубоководного причала, чтобы на территорию мог заходить многотоннажный флот, сдавать рыбу и уходить в море. Промысловый район находится в двух-трех часах пути отсюда. Это идеальные условия», — цитирует пресс-служба председателя совета директоров группы компаний «Гидрострой» Александра Верховского.

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Fishnews

  • Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО ознакомился с ходом строительства рыбоперерабатывающего комплекса группы компаний «Гидрострой» в селе Озерское. Фото пресс-службы правительства региона
  • Действующий в селе Озерском Рыболовецкий колхоз имени Кирова с круглогодичным циклом работы занимается переработкой рыбы лососевых пород и морепродуктов
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