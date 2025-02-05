Флот активно работает на зимней путине

Российские рыбаки завершили январский промысел, выловив более 460 тыс. тонн водных биоресурсов. Уловы минтая на Дальнем Востоке вплотную приблизились к 270 тыс. тонн.

Общий вылов рыбы и морепродуктов отечественными пользователями составил 466,1 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Дальневосточном бассейне добыто 414 тыс. тонн, в том числе 269 тыс. тонн минтая, почти 110 тыс. тонн тихоокеанской сельди (+14,6 тыс. тонн к уровню 2024 г.) и 14,5 тыс. тонн трески.

В Северном бассейне на счету рыбаков 23,4 тыс. тонн, включая 17 тыс. тонн трески и 3,4 тыс. тонн пикши.

Значительный рост уловов по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. отмечается в Западном бассейне — там освоено 7,5 тыс. тонн (+3,4 тыс. тонн). Рыбаки практически удвоили объемы добычи шпрота (кильки) — 4,5 тыс. тонн (+2,2 тыс. тонн), лучше, чем в прошлом году, складывается и ситуация с промыслом балтийской сельди (салаки) — 3 тыс. тонн (+1,1 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне добыто 5,4 тыс. тонн. Основным объектом промысла остается хамса — 4,9 тыс. тонн.

Прибавили в вылове и предприятия Волжско-Каспийского бассейна, которые активно ведут добычу кильки — 6,3 тыс. тонн (+1,9 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские суда выловили более 9,4 тыс. Тонн. Это на 46,5% больше, чем за соответствующий период 2024 г.

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