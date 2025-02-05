Для инвестиций в развитие Курил расширят возможности льгот

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о расширении возможностей получения налоговых преференций при работе на Курильских островах.

Об одобрении соответствующего проекта закона сообщило Министерство финансов РФ. Документ разработан совместно с Минвостокразвития.

Сейчас организации, зарегистрированные в Южно-Курильском, Курильском или Северо-Курильском округе после 1 января 2022 г., освобождены от уплаты налога на прибыль и имущественных налогов (транспортного, земельного, налога на имущество) на 20 лет с момента регистрации, но не позже 31 декабря 2046 г. Кроме того, такие организации уплачивают пониженные страховые взносы в размере 7,6%.

Для освобождения от уплаты ряда налогов организация должна соответствовать определенным критериям, установленным Налоговым кодексом, напомнили в Министерстве финансов.

Законопроект, одобренный правкомиссией, предполагает расширение применения соответствующих льгот.

«Так, льготами смогут воспользоваться вновь создаваемые юридические лица, созданные организациями и (или) их взаимозависимыми лицами, владеющими не менее чем 50% доли участия в другом участнике, ранее потерявшем право на преференцию, либо в другой организации, зарегистрированной на территории Курильских островов», — рассказали Fishnews в пресс-службе Минфина.

Условие для получения льгот — реализация нового инвестиционного проекта, соответствующего критериям, установленным правительством РФ. Такой проект должен быть одобрен президиумом Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Кроме того, организации, зарегистрированные на территории Курильских островов после 1 января 2022 г. и применяющие упрощенную систему налогообложения, смогут уплачивать пониженные страховые взносы в размере 7,6%.

Напомним, что разработка законопроекта, убирающего ограничения на налоговые преференции для организаций, которые уже владеют компаниями на Курилах, при реализации инвестпроектов включена в план законопроектной деятельности правительства на 2025 г.

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