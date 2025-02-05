В Северной Осетии выросло производство товарной рыбы

В Республике Северная Осетия — Алании подвели итоги работы аквафермеров за прошедший год. Производство товарной рыбы в регионе достигло 7,9 тыс. тонн — почти на 30% больше, чем в 2023 г.

Реализация продукции также увеличилась — до 6,4 тыс. тонн, показав прирост на 23%, приводит данные Северо-Кавказстат. Чаще всего в регионе разводят форель и осетра.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе министерства сельского хозяйства Северной Осетии, основную долю товарной рыбы обеспечили сельхозпредприятия — 5,34 тыс. тонн (67,6% от общего объема). Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели вырастили 2,56 тыс. тонн (32,4%). При этом рост производства среди крупных предприятий составил 51%, среди малых ферм — 7,6%.

В министерстве считают, что добиться высоких показателей рыбоводы смогли благодаря успешной реализации инвестпроектов и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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