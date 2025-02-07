2024 год стал успешным для промысловиков Томской области

Уловы Томской области в 2024 г. выросли по сравнению с предыдущим годом, достигнув 3,8 тыс. тонн. Достаточный уровень водности способствовал полноценному естественному нересту и нагулу, отметили в профильном департаменте.

Как и предполагалось ранее, объем вылова в регионе 2024 г. увеличился по сравнению с 2023 г. на 262 тонны и составил 3,8 тыс. тонн (это вдвое больше, чем в 2014 г.), сообщили Fishnews в пресс-службе департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. Показатель освоения предоставленных объемов также вырос по сравнению с 2023 г. — на 3%.

Лидерами по добыче среди районов являются Александровский — 1452 тонны (или 38% общеобластного вылова), Каргасокский — 1117 тонн (или 29%) и Колпашевский — 495 тонн (или 13%).

Среди предприятий лидируют Колпашевский рыбозавод (ведет промысел в трех районах области) — 392 тонны, компания «Афанасий Матвеевич» (Каргасокский район) — 248 тонн, ИП Савчук В.А. (Каргасокский район) — 210 тонн.

Учитывая положительную динамику развития отрасли в регионе, Росрыболовство рекомендовало для Томской области на 2025 г. рекордный объем общего вылова: 6,1 тыс. тонн. Это на 38 тонн больше, чем в 2023 г.

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