Куршский залив взяли под охрану

В Калининградской области охранная зона нацпарка «Куршская коса» охватила в том числе часть акватории Куршского залива. При этом рыболовство в охранной зоне допускается.

В январе 2025 г. завершился процесс установления границ охранной зоны национального парка «Куршская коса» на землях Зеленоградского района Калининградской области и акватории Куршского залива. Утверждено соответствующее положение, сообщили Fishnews в пресс-службе ООПТ.

Ширина охранной зоны на акватории залива составляет 4,1 км. Напомним, по мнению инициаторов, охранная зона будет препятствовать негативному антропогенному воздействию на прибрежную акваторию. В том числе «позитивно скажется на состоянии нерестилищ и запасах ее рыбных ресурсов и, соответственно, на перспективах развития рекреационного рыболовства».

Как подчеркнули в пресс-службе нацпарка, рыболовство в границах охранной зоны разрешено, если оно соответствует закону о рыболовстве, правилами рыболовства для Западного о бассейна и положению об охранной зоне.

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