Калининградским заливам добавили молоди угря

По итогам 2024 г. Калининградская область увеличила объемы зарыбления водоемов подращенной молодью угря. Более 2,3 млн экземпляров этой ценной рыбы выпустили в воды Калининградского залива и еще 0,5 млн штук — в Куршский залив.

Работы по восстановлению популяции угря в Калининградской области ведутся последние три года. По итогам 2024 г. объемы выпуска подращенной рыбной молоди в естественную среду обитания превысили 2,8 млн экземпляров. Это в два с лишним раза больше, чем годом ранее. В акваторию Калининградского залива отправилось 2,35 млн экземпляров молоди угря, в Куршский залив — еще 500 тыс. экземпляров.

Как сообщили Fishnews в региональном агентстве по рыболовству, программа по зарыблению заливов рассчитана на 12 лет. Ожидается, что в результате пополнения естественных запасов уловы угря в водах Калининградской области вырастут до 100 и более тонн в год.

Кроме того, рыбоводные предприятия региона в 2024 г. вырастили около 100 тонн товарного угря и примерно такое же количество карпа, осетра и радужной форели.

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