В правительстве Камчатки — кадровые перемены

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов произвел кадровые перестановки в правительстве региона. Рыбное хозяйство будет курировать исполняющая полномочия председателя правительства Юлия Морозова.

В правительстве Камчатского края произошли кадровые изменения. Деятельность министерства рыбного хозяйства региона продолжит координировать и контролировать Юлия Морозова, которая будет исполнять полномочия председателя правительства региона, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального кабмина.

Ранее на посту председателя работал Роман Василевский.

Напомним, что Камчатский край лидирует по вылову водных биоресурсов в стране. Регион также активно выступает с предложениями по отраслевому регулированию.

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