Камчатка запланировала обсуждение лососевой путины-2025

Перспективы добычи лососей в новом году обсудит Камчатский рыбохозяйственный совет. Заседание КРХС запланировано на 11 февраля.

Предстоящей лососевой путине будет посвящено первое в этом году заседание Камчатского рыбохозяйственного совета. Об этом рассказал во время прямого эфира заместитель министра рыбного хозяйства региона Сергей Названов. Планируется, что заседание проведет губернатор Владимир Солодов.

Отраслевая наука уже озвучила предварительный прогноз по вылову в целом на Дальневосточном бассейне — это порядка 311 тыс. тонн, напомнил замминистра. На заседании КРХС предполагается рассмотреть более подробную информацию по Камчатскому краю. Также ожидается, что Камчатский филиал ВНИРО представит возможную стратегию промысла тихоокеанских лососей на предстоящий год. Такой документ предусматривает предлагаемые меры регулирования на путину. Стратегия направлена на сохранение водных биоресурсов, также она помогает предприятиям спланировать работу на промысле, обратил внимание заместитель министра.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в начале года традиционно с участием специалистов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии обсуждаются планы на путину и в других регионах Дальнего Востока.

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