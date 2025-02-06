Росрыболовство наметило новую попытку продать крабовые доли квот

Электронный аукцион по продаже долей квот вылова в инвестиционных целях глубоководных крабов в Дальневосточном бассейне запланирован на 26 февраля. На торги выставлены два лота.

Каждый лот включает 50% доли квот краба-стригуна красного в подзонах Приморье и Западно-Сахалинская, стригуна ангулятуса в подзонах Восточно-Сахалинская и Северо-Охотоморская. Покупатель должен будет построить промысловое судно на российской верфи (такое обязательство предусматривается по каждому лоту).

Ранее власти пытались продать комплекты долей квот глубоководных крабов с иным наполнением, затем лоты были укрупнены. Однако и после этого аукцион по продаже дважды не состоялся: на участие в торгах не поступало заявок.

Как сообщает корреспондент Fishnews, стартовая цена лота снизилась с суммы порядка 1,4 млрд рублей в предыдущую попытку продажи до суммы около 1,3 млрд рублей. Прием заявок на участие открыт до 21 февраля.

Напомним, что отраслевые объединения предлагали исключить такой специфичный объект промысла, как глубоководные крабы, из механизма перераспределения квот через аукционы с инвестиционными обязательствами.

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