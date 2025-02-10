Судьбу «икорных» подельников решит московский суд

В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины и женщины, которым инкриминируют нелегальную торговлю черной икрой. В рамках оперативных мероприятий правоохранители изъяли около 120 кг рыбной продукции.

Фигуранты обвиняются по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и продажа дериватов особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, группой лиц по предварительному сговору).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе столичной прокуратуры, обвиняемые вместе с соучастниками организовали в Москве нелегальный сбыт черной икры.

Мужчину заключили под стражу. Дело направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы.

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