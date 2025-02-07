На Сахалине перехватили браконьерских крабов

Сахалинские полицейские задержали жителя города Долинск, подозреваемого в браконьерстве. В его машине обнаружили 33 вареных камчатских краба, подготовленных к продаже.

Правоохранители получили информацию, что фигурант систематически при помощи запрещенного орудия лова добывал крабов в Татарском проливе у села Новосибирское. Для временного хранения и переработки улова мужчина арендовал квартиру в поселке Чехов. Готовую продукцию он планировал сбыть, рассказали Fishnews в пресс-службе областного УМВД.

Оперативники перехвалили злоумышленника совместно с экипажем ДПС. В остановленном авто с прицепом полицейские обнаружили вареных крабов. Причиненный ущерб составил около 480 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная в местах нереста и на миграционных путях к ним с причинением особо крупного ущерба).

С подозреваемого взяли подписку о невыезде, расследование продолжается.

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