Толстолобиков для реки Битюг оплатят из бюджета Воронежской области

Власти Воронежской области в рамках региональной программы по охране окружающей среды профинансируют зарыбление реки Битюг — левого притока Дона в верхнем течении. Решение было принято после экспедиции Волгоградского филиала ВНИРО.

В январе 2024 г. на Битюге произошел замор рыбы. После этого в областном минприроды состоялось совещание, на котором обсудили экологическое состояние реки. Были озвучены предварительные результаты изучения проб воды: предположительно, причиной замора стала нехватка кислорода в воде.

На совещании было принято решение о проведении рыбохозяйственной оценки региональных водных объектов силами Волгоградского филиала ВНИРО, сообщили в пресс-службе минприроды Воронежской области. Научная экспедиция состоялась летом прошлого года.

Обследование показало, что река Битюг на территории региона относится к умеренно заросшим водным объектам (площадь зарастания высшей водной растительностью — 17% при норме 10%). Был отмечен высокий уровень развития фитопланктона, зато зоопланктона было немного. Ихтиофауна реки Битюг в основном представлена плотвой (39%), уклейкой, красноперкой и горчаком (13-15%), меньше — лещом и язем (5-7%).

«Величина потенциальной рыбопродуктивности реки Битюг в границах Воронежской области позволяет зарыбить ее молодью водных биоресурсов в количестве 932 579 штук (белый амур, белый толстолобик, сазан)», — отметили в областном минприроды.

Сейчас ведомство проводит электронный аукцион на оказание услуг по зарыблению реки, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию ЕИС «Закупки». Пока что предполагается вселить в реку 20 тыс. мальков белого толстолобика навеской не менее 20 г. Максимальная цена контракта — 404 тыс. рублей, сроки выполнения будут установлены по согласованию с подрядчиком.

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