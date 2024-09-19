Воронежское море «лечат» зарыблениями

Власти Воронежской области за счет регионального бюджета проводят выпуски рыбной молоди в Воронежское водохранилище для улучшения его экологического состояния. По данным СМИ, водоем загрязнен из-за просчетов при строительстве и стоков.

Мероприятия проводятся в рамках региональной госпрограммы «Охрана окружающей среды и природные ресурсы». Информация о поиске подрядчика для очередного вселения растительноядных рыб размещена на портале ЕИС «Закупки», сообщает корреспондент Fishnews.

До 29 ноября предполагается выпустить 225 тыс. особей молоди белого толстолобика и 230 тыс. экземпляров молоди сазана. Максимальная цена контракта — 2,5 млн рублей.

«Море» в городской черте Воронежа, по данным СМИ, появилось в 1972 г. после перекрытия русла одноименной реки. Водохранилище создали для обеспечения промышленных предприятий технической водой. Строительство велось в сжатые сроки, в результате не было достаточно подготовлено дно, не организована фильтрация заводских стоков и не решен вопрос с канализаций частных домов вдоль берега.

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