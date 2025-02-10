Астраханские рыбаки готовятся к весенней путине

Весенний сезон промысла в Астраханской области откроется с 15 февраля. На 2025 г. предприятиям региона рекомендовано к вылову в реке и море около 53 тыс. тонн водных биоресурсов.

В министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области прошло рабочее совещание по организации рыболовства в период весенней путины 2025 г.

По словам главы министерства Сергея Еськова, в осеннем сезоне промышленный вылов в регионе вело около 60 организаций. Общий объем добычи водных биоресурсов по итогам прошлого года составил 34,1 тыс. тонн — на 8% ниже уровня 2023 г.

Весенняя путина в соответствии с бассейновыми правилами рыболовства начнется 15 февраля и продлится до 20 мая. Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного минсельхоза, рекомендованный объем изъятия ВБР на 2025 г. составляет около 53 тыс. тонн, из них в реке — 22,7 тыс. тонн, в море — 30,3 тыс. тонн.

В этом году в пределах Астраханской области сохраняется запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море, в Волге и ее водотоках, а также на вылов плотвы в водных объектах на территории Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского Красноярского, Наримановского и Приволжского районов.

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