«Наградой» за браконьерский вылов кеты на Амуре стал условный срок

В Хабаровском крае вынесли приговор местному жителю, незаконно добывавшему кету. По информации правоохранителей, причиненный ущерб превысил 400 тыс. рублей.

Нелегальный промысел пресекли в сентябре прошлого года. Фигурант при помощи сплавных сетей выловил 39 лососей возле поселка Булава в Ульчском районе.

Мужчину привлекли к уголовной ответственности по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с причинением особо крупного ущерба). Как рассказали Fishnews в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, суд назначил виновному наказание в виде двух лет пяти месяцев лишения свободы условно.

Отмечено, что фигурант возместил ущерб в добровольном порядке. Орудия лова конфискованы.

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