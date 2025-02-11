На Сахалине пограничники накрыли очередной крабовый цех

В Сахалинской области пограничное управление пресекло переработку краба неизвестного происхождения. Злоумышленники организовали производство в нежилом строении.

В селе Леонидово Поронайского городского округа двое местных жителей организовали переработку, фасовку и хранение браконьерского краба для дальнейшей реализации, рассказали Fishnews в центре общественных связей ФСБ России.

Изъято 1430 кг варено-мороженого крабового мяса, а также свыше 630 кг камчатского и синего краба без документов. По предварительной оценке, ущерб водным биоресурсам превышает 40 млн рублей.

В отношении причастных лиц проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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