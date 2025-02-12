Норвегия упростила процедуру борьбы с бесхозными сетями

Правительство Норвегии внесло поправки в закон о морских ресурсах. Изменения позволят директорату рыболовства и береговой охране конфисковывать и уничтожать немаркированные орудия лова, если невозможно установить их владельца.

Как рассказала министр рыболовства и океанов Норвегии Марианна Сивертсен Нэсс, эти изменения упростят обращение с нелегальными орудиями лова, высвободят ресурсы директората рыболовства и полиции, помогут в очищении моря от потерянных снастей и борьбе с «призрачным промыслом», а также обеспечат более эффективное использование общественных ресурсов.

Согласно действующим в Норвегии правилам, все конфискованные орудия лова должны регистрироваться и передаваться полиции. Поправки позволят директорату и береговой охране распоряжаться бесхозными снастями без участия полицейских.

Зарубежная пресса отмечает, что норвежский директорат рыболовства с 1980-х гг. ежегодно проводит очистку акваторий королевства от потерянных орудий лова. В основном работы ведутся в главных рыболовных районах вдоль норвежского побережья. За это время были выловлены тысячи тонн брошенных сетей и ловушек, а также ярусов, веревок, тралов и якорей.

Ожидается, что новые правила помогут защитить морские экосистемы и снизят негативное влияние от брошенных снастей. Как сообщает корреспондент Fishnews, законопроект является частью стратегии Норвегии по продвижению устойчивого рыболовства и защиты рыбных ресурсов королевства.

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