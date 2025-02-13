В программе поддержки экспорта продукции АПК — изменения

Центр «Агроэкспорт» Минсельхоза сообщил о нововведениях в сфере компенсации затрат на транспортировку продукции АПК. Бюджет субсидии будет разделен по группам товаров.

Минсельхоз России утвердил изменения в программе господдержки для возмещения транспортных расходов на экспорт продукции АПК, рассказали в пресс-службе «Агроэкспорта».

Бюджет субсидии будет распределен по группам продукции. При этом 67% придется на основную продукцию, к ней относятся мясная, рыбная, овощная, кондитерская и прочие виды.

Что касается размера компенсаций, то в зависимости от условий поставок компания-экспортер может получить 100% — на приоритетную (молочную) продукцию; 50% — поставки в наименее развитые страны, 25% — поставки для всех страновых направлений.

При этом размер компенсации не должен превышать ⅓ от стоимости отгруженной продукции.

Получатель должен быть российской организацией (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Также условия участия в программе — заключенный договор с российским перевозчиком, период транспортировки: 1 июля 2024 г. — 30 июня 2025 г., допустимые виды транспорта: ж/д, авто, водный.

Одна заявка должна приходиться на одну группу продукции (если компания экспортировала разные товары, необходимо подавать несколько заявок).

Отбор получателей на субсидию откроется во второй половине февраля 2025 г., уточнили в «Агроэкспорте».

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