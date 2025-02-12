Дмитрий Патрушев: Россия готова развивать рыбный экспорт в Индию

Россия и Индия активно наращивают торговлю продукцией агропромышленного комплекса. Наша страна готова увеличивать поставки на индийский рынок в том числе рыбной продукции, сообщил на встрече с послом республики вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Поставки продукции АПК — одна из перспективных сфер сотрудничества России и Индии. Об этом зампред российского правительства Дмитрий Патрушев заявил на встрече с индийским послом Винай Кумаром.

«Торговля сельхозпродукцией и продовольствием между Россией и Индией стремительно растет. Так, в прошлом году товарооборот продукции агропромышленного комплекса увеличился более чем на 60%. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии взаимной торговли», — сказал Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер добавил, что Россия готова наращивать экспорт в Индию растительных масел, животноводческой и рыбной продукции, пшеницы и зернобобовых культур и, кроме того, заинтересована в импорте индийской сельхозпродукции, в том числе фруктов и овощей, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

В 2024 г. Минсельхоз РФ сообщал, что на индийский рынок стали поступать российские корма для рыбного хозяйства.

Импорт рыбы и морепродуктов из России в Индию в прошлом году составил 20 тыс. Тонн в натуральном выражении и 130 млн долларов в денежном, приводили данные в Рыбном союзе. Основная статья поставок - мороженая креветка ваннамей (18 тыс. тонн и 120 млн долларов).

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