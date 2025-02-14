Нелегальную рыбопродукцию не удалось спрятать на грузовом судне

В Красноярском крае полицейские задержали местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте осетровых и черной икры. По заключению специалистов, ущерб превысил 1,8 млн рублей.

Преступление выявил рейд на акватории Енисея. Полицейские остановили грузовое судно, следовавшее в порт Лесосибирска.

В морозильной камере на борту было обнаружено три литра черной икры, 60 пластиковых контейнеров и два мешка с замороженной стерлядью, рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России.

Были задержаны двое мужчин, позже оперативники установили личность еще одного фигуранта. Им оказался житель Лесосибирска, который ранее привлекался к уголовной ответственности. По предварительным данным, злоумышленник нелегально ловил «краснокнижную» рыбу, готовил ее к продаже и передавал на судно. Во время обыска в доме третьего задержанного нашли еще 12,5 литра икры, тару с частями стерляди и мороженую рыбу.

«В общей сложности изъято более 300 экземпляров стерляди и один сибирский осетр», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 258.1 и 256 УК РФ. С фигурантов взяли обязательство о явке.

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