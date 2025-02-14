Внимание жителей Вологодчины привлекут к рыбе

В Вологодской области разработали программу популяризации рыбной продукции. Власти региона заявили о планах поднять уровень потребления в 2025 г. до 22,8 кг.

Целевые ориентиры по потреблению рыбы установлены для регионов в рамках реализации профильной дорожной карты, которая была утверждена в прошлом году в правительстве РФ.

«Согласно данным Вологдастата по итогам 2023 года, среднее потребление рыбы и рыбных продуктов в Вологодской области составило 21,4 кг на человека в год. Задача, поставленная региону на 2025 год, — увеличить этот показатель на 6,5%, до 22,8 кг», — прокомментировал первый заместитель главы региона — руководитель администрации губернатора Юрий Умеренко.

Областные власти отмечают, что в регионе организовано эффективное промышленное рыболовство, развивается аквакультура, ведется работа по загрузке рыбоперерабатывающих мощностей. Для обеспечения разнообразия рыбной продукции на рынке планируются поставки из Мурманской области.

В регионе разработана и утверждена Программа по популяризации потребления рыбы и рыбной продукции на 2025 г. Предусмотрены мероприятия для вологжан разных возрастов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства области.

Информационная кампания будет включать публикацию статей и видеороликов о технологиях производства продукции аквакультуры, о промышленном вылове рыбы. Также планируются информационные, развивающие занятия в школах и детских садах.

Кроме того, предполагается провести в этом году тематические конкурсы — по приготовлению рыбных блюд и любительскому лову.

Читайте также: Как рыбной продукции расширяют возможности на внутреннем рынке

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews