Дальний Восток оценивает перспективы по лососям

Общий вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке ожидается на уровне 311 тыс. тонн, хотя эти оценки в дальнейшем еще могут быть скорректированы, отмечают специалисты.

В дальневосточных регионах стартовали традиционные обсуждения перспектив лососевой путины. На заседании Камчатского рыбохозяйственного совета отраслевая наука представила прогнозы по вылову как в самом крае, так и по Дальнему Востоку в целом.

Сейчас возможный вылов тихоокеанских лососей на 2025 г. обоснован на уровне 311,4 тыс. тонн. Это практически в два раза ниже, чем в предыдущем «нечетном», 2023-м, году (но тогда, напомним, путина стала рекордной в ряду аналогичных, «нечетных», лет).

Прежде всего, как отмечают специалисты, сказалось снижение прогнозных ожиданий по горбуше. Ее вылов пока прогнозируется на уровне около 189 тыс. тонн (почти вдвое меньше, чем в 2023-м), сообщает корреспондент Fishnews.

Причиной относительно низкого прогноза добычи ученые называют неопределенность климатической обстановки в районе нагула горбуши.

Для того чтобы идентифицировать по регионам смешанные нагульные скопления горбуши, специалисты ВНИРО традиционно провели генетический анализ. Результаты говорят о преобладании в скоплениях рыбы северных регионов воспроизводства — Западной Камчатки и северной части материкового побережья Охотского моря (а это Магаданская область и Охотский район Хабаровского края).

Если брать разрез по регионам, то для Камчатского края на этот год прогноз пока составляет около 200 тыс. тонн тихоокеанских лососей, Сахалинской области — порядка 61,9 тыс. тонн, Хабаровского края — около 36 тыс. тонн. Ожидания по Магаданской области — около 9,8 тыс. тонн, по Приморскому краю — 2,71 тыс. тонн, по Чукотке — 1,32 тыс. тонн.

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