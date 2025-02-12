Дальний Восток оценивает перспективы по лососям
Общий вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке ожидается на уровне 311 тыс. тонн, хотя эти оценки в дальнейшем еще могут быть скорректированы, отмечают специалисты.
В дальневосточных регионах стартовали традиционные обсуждения перспектив лососевой путины. На заседании Камчатского рыбохозяйственного совета отраслевая наука представила прогнозы по вылову как в самом крае, так и по Дальнему Востоку в целом.
Сейчас возможный вылов тихоокеанских лососей на 2025 г. обоснован на уровне 311,4 тыс. тонн. Это практически в два раза ниже, чем в предыдущем «нечетном», 2023-м, году (но тогда, напомним, путина стала рекордной в ряду аналогичных, «нечетных», лет).
Прежде всего, как отмечают специалисты, сказалось снижение прогнозных ожиданий по горбуше. Ее вылов пока прогнозируется на уровне около 189 тыс. тонн (почти вдвое меньше, чем в 2023-м), сообщает корреспондент Fishnews.
Причиной относительно низкого прогноза добычи ученые называют неопределенность климатической обстановки в районе нагула горбуши.
Для того чтобы идентифицировать по регионам смешанные нагульные скопления горбуши, специалисты ВНИРО традиционно провели генетический анализ. Результаты говорят о преобладании в скоплениях рыбы северных регионов воспроизводства — Западной Камчатки и северной части материкового побережья Охотского моря (а это Магаданская область и Охотский район Хабаровского края).
Если брать разрез по регионам, то для Камчатского края на этот год прогноз пока составляет около 200 тыс. тонн тихоокеанских лососей, Сахалинской области — порядка 61,9 тыс. тонн, Хабаровского края — около 36 тыс. тонн. Ожидания по Магаданской области — около 9,8 тыс. тонн, по Приморскому краю — 2,71 тыс. тонн, по Чукотке — 1,32 тыс. тонн.
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