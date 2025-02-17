ЕС хочет пристальнее следить за любительским рыболовством

Еврокомиссия приступила к разработке новой электронной системы RecFishing. Она будет собирать данные о любительских уловах в морских прибрежных зонах по всему ЕС.

Нововведение приведет «к общему знаменателю» процесс передачи информации об уловах от стран — членов ЕС в Европейскую комиссию.

Инициатива — часть новой системы контроля над рыболовством. Ожидается, что RecFishing позволит заполнить пробелы в области мониторинга уловов и получить более точную картину реального воздействия любительского рыболовства на состояние рыбных запасов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

По задумке, RecFishing облегчит сбор данных и процесс сообщения об уловах по всему ЕС.

В новых правилах также предусмотрены меры по борьбе с нелегальным, несообщаемым и нерегулируемым рыболовством, а также по смягчению влияния на природу бесхозных, потерянных или выброшенных орудий лова.

В Еврокомиссии отметили, что в коммерческом рыболовстве снасти обычно маркируются владельцами, однако рыбаки-любители до сих пор не были обязаны делать это. Вводимые правила предусматривают маркировку таких сетей, ярусов и рыбных ловушек. Удочки в перечень не входят.

Хотя во многих государствах — членах ЕС уже существуют меры по лицензированию любительского рыболовства, новые правила должны стандартизировать все процедуры.

Отмечено, что новая система устанавливает более высокие стандарты устойчивого управления рыболовством и вводит минимальные ограничения для национальных властей и рыбаков, упрощая отчетность и обеспечивая трансграничную совместимость.

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