На Ханке распределили доли квот

В Приморском крае прошли процедуры по закреплению долей квот вылова на озере Ханка. Всего предлагалось 18 лотов.

Аукционные процедуры были организованы на электронной площадке. Как сообщает корреспондент Fishnews, практически на все лоты поступило только одна заявка, и торги признаны несостоявшимися. В этом случае доля квоты отходит единственному участнику.

Так, компании «Эбису» отходят объемы для освоения монгольского краснопера, горбушки, щуки, толстолобиков, пресноводного сома, сазана, коня, карася, верхогляда, щуки. Объемы верхогляда приобрел ИП Биденков В.В. На долю квоты вылова сома заявок не поступило.

Договоры на доли квот заключаются на срок до конца 2033 г.

Ханка — одно из крупнейших озер в стране и важнейший район пресноводного промысла в Приморском крае.

Читайте также: Дело о «почтовом» трепанге завершилось штрафом

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews