Участок в Анивском заливе приготовили под мариферму
На электронный аукцион выставили рыбоводный участок в Сахалинской области. РВУ для индустриальной аквакультуры находится в Охотском море, заявки принимаются до 16 марта.
Электронные торги организует Федеральное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок № СООМ-567 площадью 155 га расположен в западной части Анивского залива.
Стартовая цена лота — 1,49 млн рублей. Торги предполагается провести 24 марта.
РВУ предоставляется на 25 лет на правах обособленного водопользования.
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