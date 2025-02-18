Четкий прогноз по лососям интересен не только рыбакам

В свете предстоящего участия в процессах перезакрепления рыболовных участков для банковского сектора также очень важно понимать перспективы по подходам тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке, отмечает управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилл Костына.

Россельхозбанк прорабатывает с бизнесом вопросы участия в процедурах по перезаключению договоров на рыболовные участки. Напомним, что закон предусматривает возможность перезакрепления РЛУ без торгов (конкурсов и аукционов), но с учетом внесения платы. Сейчас рассматриваются сроки проведения такой кампании по перезакреплению.

Договоры долгосрочные; количество лет, на которые закрепляется участок, заложено в формулу для расчета платы. Отраслевые ассоциации уже заявляли о том, что необходимо понимать перспективы вылова тихоокеанских лососей на этот период. Четкие, обоснованные научные прогнозы здесь важны и для банков, которые будет предоставлять финансирование для перезакрепления участков, прокомментировал управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилл Костына.

Собеседник Fishnews отметил и важность снятия рисков, связанных с границами рыболовных участков. Это также вопрос, за которым следит банковское сообщество.

Рыбная отрасль остается приоритетной для Россельхозбанка, подчеркнул управляющий директор департамента.

Всего, по данным госорганов, сейчас в пользование предоставлено свыше 9 тыс. рыболовных участков, в том числе более 2 тыс. договоров заключено для добычи анадромных видов рыб.

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