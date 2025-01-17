Законопроект о сроках перезакрепления участков начал путь в Госдуме

Комитет Госдумы по аграрным вопросам решил направить проект закона о единых сроках перезаключения договоров на рыболовные участки в Совет ГД для дальнейшей работы.

Законопроект о единовременной кампании по перезаключению договоров на рыболовные участки (РЛУ) рассмотрел на первом в этом году заседании Комитет Госдумы по аграрным вопросам.

Напомним, правительство внесло инициативу в нижнюю палату парламента в декабре прошлого года. Проект предусматривает организацию перезакрепления участков (в том числе для добычи лососей) без торгов — конкурсов и аукционов — в единые сроки. В случае с договорами, действовавшими на 1 ноября 2024 г., предложено провести переоформление до 30 декабря 2025 г. — по заявлению пользователя РЛУ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе комитета, его председатель Владимир Кашин подчеркнул, что при работе над поправками в закон о рыболовстве во главу угла должна быть поставлена задача по защите интересов отечественных рыбаков.

«Отечественная рыболовецкая отрасль находится сейчас в непростом положении из-за высокой закредитованности, и поэтому необходимо, чтобы законодательство в этой сфере создавало условия, чтобы вылов рыбы оставался прибыльным. Мы будем придерживаться этой линии при работе над поправками», — цитирует пресс-служба депутата.

Комитет решил направить законопроект на рассмотрение в Совет Госдумы для дальнейшей работы.

Инициатива по перезаключению договоров на участки вызвала большой резонанс в связи с условиями расчета и взимания платы за переразрепление.

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