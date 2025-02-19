Рыболовам разложили по полочкам процесс регистрации сетей через «Госуслуги»

Видеоинструкцию по регистрации сетных орудий лова через портал госуслуг разместило для поклонников рыбалки Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства. Цифровизация упростила процесс, отметили в ведомстве.

По закону о любительском рыболовстве, использование сетных орудий лова допускается только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Причем требуется обязательная постановка на учет и поштучная маркировка таких орудий добычи. Учет осуществляют территориальные управления Росрыболовства. В январе Центр системы мониторинга рыболовства и связи проинформировал, что функция по учету сетных орудий для рыболовов выведена на портал госуслуг.

Как сообщает корреспондент Fishnews, видеоинструкцию, описывающую процесс регистрации, опубликовало Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства.

«Теперь рыболовы Сахалинской области могут избежать долгих очередей и бумажной волокиты, что делает процесс более удобным и доступным», — отметили в СКТУ.

Срок оказания государственной услуги — три рабочих дня. При этом в теруправлении рекомендовали рыболовам перед подачей заявки ознакомиться и актуальными правилами и сроками лова.

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