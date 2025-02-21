Южная Корея поставит на особый контроль импорт краба бэрди

Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея обеспокоено увеличением объемов ввоза самок краба-стригуна бэрди из Японии. Планируется, что импортеров обяжут сообщать о закупках этого товара и его перемещениях по стране.

Беспокойство чиновников связано с тем, что самок этого краба-стригуна очень сложно отличить от самок краба-стригуна опилио, вылов и продажа которого в стране запрещены. Нарушение правила карается тюремным заключением на срок до двух лет или штрафом в 20 млн вон (около 14 тыс. долларов), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Пресса республики обращает внимание, что еще в 2023 г. такой проблемы просто не существовало: тогда из Японии не ввозился краб-стригун бэрди. Однако в октябре прошлого года произошел внезапный рост импорта этого вида, и за два месяца из Страны восходящего солнца поступило 69 тонн. А за первые полтора месяца 2025 г. импорт уже составил 31 тонну.

Такая популярность краба-стригуна бэрди связана с его относительной дешевизной. За 1 кг самки этого вида на южнокорейских рынках и онлайн-площадках просят около 30 тыс. вон (около 21 доллара). А цена самца краба-стригуна опилио составляет около 37 тыс. вон (примерно 26 долларов) за килограмм.

В Японии вылов самок бэрди не запрещен из-за низкой популярности этого краба, обладающего не слишком выдающимися вкусовыми качествами. Кроме того, поголовье краба-стригуна бэрди в последнее время сильно выросло из-за сокращения популяции естественного врага — осьминога.

Сложившаяся ситуация не устраивает не только чиновников, но и рыбаков, которые в ноябре провели митинг у здания Управления по контролю качества продуктов питания и лекарств. Промысловики опасаются, что массовый импорт самок краба-стригуна бэрди на южнокорейский рынок приведет к тому, что нечистые на руку дельцы начнут сбывать их вперемешку с самками краба-стригуна опилио. Ведь единственное видимое различие — форма рта, которую не каждый проверяющий сможет определить безошибочно.

В министерстве прислушались к мнению рыбаков и решили усилить контроль над перемещением и сбытом краба-стригуна бэрди, отмечают СМИ.

Впоследствии планируется пересмотреть правила о запрете вылова и сбора морских гидробионтов, чтобы расширить число видов краба в документе. По задумке чиновников, действующие в Южной Корее нормы будут распространяться и на ввозимые в страну морепродукты.

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