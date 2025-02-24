Аналитики оценили возможности крабов на рынке Арабских Эмиратов

Спрос на варено-мороженых и консервированных крабов в Объединенных Арабских Эмиратах растет как в розничной торговле, так и в сегменте ресторанного бизнеса, отмечают эксперты центра «Агроэкспорт».

Центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России выпустил экспортный гид по поставкам варено-мороженых и консервированных крабов в ОАЭ.

Развитие Объединенных Арабских Эмиратов как мирового делового и туристического центра способствует повышению потребления в секторе HoReCa премиальных морепродуктов, в том числе крабов. Одновременно жители страны все чаще включают ракообразных и в домашние блюда, обращают внимание аналитики.

ОАЭ находятся в числе лидеров среди арабских стран по объему потребления рыбы и морепродуктов. Совокупный объем потребления этого вида продукции в 2023 г. оценивался в 240 тыс. тонн. Среди как розничных потребителей, так и поваров ресторанов растет спрос на варено-мороженых и консервированных крабов благодаря быстроте и легкости их приготовления, рассказали Fishnews в пресс-службе «Агроэкспорта».

Импорт крабов ОАЭ растет с 2019 г. и по итогам 2022 г. составил 4,2 тыс. тонн на сумму 22,7 млн долларов. Россия стала крупнейшим поставщиком крабов в Эмираты в стоимостном выражении.

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