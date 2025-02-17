Новые суда пополнили список для поставок продукции в Китай

Главное таможенное управление КНР добавило еще два объекта в список российских предприятий и судов, одобренных для поставок рыбных товаров. Работа по расширению перечня продолжается, отметили в Россельхознадзоре.

Дополнен список одобренных российских предприятий и судов - поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в КНР. Право экспорта получили еще два судна. Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечень включены краболов компании «Пасифик Краб» «Капитан Манжолин» (виды продукции — различная продукция из краба, креветки, трубача), судно компании «Метелица» для транспортировки рыбопродукции «Нептун».

Сейчас рыбопродукцию в Китай могут направлять 913 отечественных поставщиков, привели цифры в пресс-службе Россельхознадзора.

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