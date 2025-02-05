Ассоциация Приморья предлагает пересмотреть список под крабовые аукционы

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья обратилась к руководству Росрыболовства и Минсельхоза по поводу пересмотра списка видов крабов, доли квот на вылов которых распределяются через аукционы с инвестиционными обязательствами.

В обращениях к министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут и главе Росрыболовства Илье Шестакову АРПП отметила, что некоторые виды крабов, которые сейчас включены в список для такого распределения, нужно вывести из него в связи с биологическими факторами или экономикой промысла.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ассоциация вновь подняла вопрос об исключении из перечня объектов для аукционов с инвестиционными обязательствами глубоководных крабов. Две последних попытки продать доли квот в инвестиционных целях стригунов ангулятуса и красного — даже с учетом укрупнения лотов — не удались: на участие в торгах не поступило заявок. Между тем объемы под такие квоты резервировались и оказывались недоступны для освоения.

«Оценочно, по причине неосвоения «замороженных» объемов квот, бюджетная система страны ежегодно недополучает порядка 4 млрд рублей в виде налогов, сборов и пошлин. Только в виде уплаты сбора за пользование водными биологическими ресурсами ежегодные потери бюджета достигают порядка 570 млн рублей», — заявили в отраслевом объединении.

В АРПП считают, что нужно последовать логике исключения глубоководных крабов из второго этапа аукционов и вывести их также из-под первого этапа.

Кроме того, ассоциация выступила за отказ от аукционов с инвестобязательствами по камчатскому и синему крабам в подзоне Приморье. Пока возможность проведения таких торгов заложена распоряжением правительства с 2027 г. Между тем с 2021 г. на промысел этих видов крабов в подзоне Приморье вводился запрет, объемы для промышленного освоения не выделяются, запасы находятся в депрессивном состоянии, указали в ассоциации.

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