Права на вылов глубоководных крабов продать вновь не удалось

На участие в аукционе по продаже долей квот добычи крабов ангулятуса и красного в Дальневосточном бассейне не поступило ни одной заявки.

Аукцион по продаже долей квот вылова в инвестиционных целях глубоководных крабов, намеченный на 24 января, признан несостоявшимся, сообщает корреспондент Fishnews.

Покупателям предлагалось два лота, каждый из которых включал по 50% долей квоты добычи в инвестиционных целях краба-стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне и краба-стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах. Стартовая цена лота составляла порядка 1,4 млрд рублей. Так как это доли квот с инвестиционными обязательствами, по условиям торгов покупатели должны были принять обязательства на постройку в России промысловых судов.

Это уже не первая попытка продать права на промысел глубоководных крабов с инвестиционной нагрузкой. Бизнес-сообщество предлагало властям исключить специфичный объект из такой схемы перераспределения долей квот.

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