Беринговоморский минтай получит весеннюю передышку

В Беринговом море введены дополнительные ограничения на специализированный промысел минтая. Запрет будет действовать в период с 16 по 31 мая текущего года.

Приказ Минсельхоза от 22 января 2025 г. № 34 предусматривает ограничение промышленного рыболовства минтая в Западно-Беринговоморской зоне восточнее 174°00' в.д.

Как сообщает корреспондент Fishnews, запрет распространяется на любые орудия и способы лова для специализированного промысла минтая. Период действия ограничений — с 16 по 31 мая 2025 г.

С учетом сроков нерестового запрета, который действует до 15 мая, в этом году в весенние месяцы добыча минтая в восточной части Западно-Беринговоморской зоны полностью запрещена.

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