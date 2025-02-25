Рыбоводы Белгородской области подвели итоги года

В прошлом году аквафермеры Белгородской области вырастили около 7,4 тыс. тонн рыбы. Это на 164 тонны превысило результат 2023 г., отметили в профильном региональном министерстве.

Основное направление рыбоводства в области — прудовая аквакультура, которой занимаются 62 хозяйства. За прошлый год они произвели более 7 тыс. тонн рыбы. Это 5,5 тыс. тонн карпа, 1,3 тыс. тонн толстолобика, а также суммарно 225 тонн белого амура и щуки, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Еще 18 предприятий специализируются на индустриальной аквакультуре. За 2024 г. они вырастили 343 тонны рыбы: 228 тонн форели, 35 тонн осетра и 80 тонн клариевого сома. Также произведено 360 кг осетровой икры.

В минсельхозпроде отметили, что с 2016 г. в регионе интенсивно развивается рыбоводство. С 2022 г. область входит в топ-5 по производству рыбы в Центральном федеральном округе и в топ-10 — по стране.

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