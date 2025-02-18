Вологодским рыбоводам готовы помочь финансово

В Вологодской области объявлен отбор заявок для получения субсидий на поддержку производства товарной рыбы. Комплекты документов принимаются до 24 февраля.

Отбор проводит региональный департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию ведомства.

Субсидии предоставляются на возмещение затрат на каждый килограмм реализованной или направленной на собственную переработку товарной рыбы в части приобретения кормов и рыбопосадочного материала.

Участвовать могут как юрлица и индивидуальные предприниматели, так и физлица. В общей сложности выделено 17,4 млн рублей, при этом максимальный размер субсидии на одного получателя не установлен.

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