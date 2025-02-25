Форелеводам Карелии рекомендуют черную львинку

В Петрозаводском госуниверситете экспериментируют с личинками черной львинки, используемой как добавки в корма для аквакультуры. В рамках программы, финансируемой правительством Республики Карелия, ученые и студенты подыскивают оптимальные условия для культивирования личинок ценной мухи.

Проведя многочисленный исследования, участники проекта отметили, что наиболее благоприятными компонентами для успешного и быстрого роста личинок являются овощи и пшеничные отруби. К тому же они способствует лучшему содержанию в личинках жирнокислотных компонентов, сообщили Fishnews в пресс-службе ПетрГУ.

Исследования на молоди радужной форели подтвердили положительное влияние на рыбоводно-биологические показатели использования кормов с добавлением личинок черной львинки. Прирост массы рыб был более чем на 10% выше по сравнению с контрольной группой — это становится очевидным уже через месяц после начала кормления.

Такие исследования подчеркивают перспективность использования личинок черной львинки как источника белка в аквакультуре. Результаты проекта открывают возможности для внедрения этих двукрылых в производство кормов, что может способствовать успешному разведению радужной форели на рыбоводческих предприятиях Республики Карелия, отметили в региональном правительстве.

Читайте также: У рыбной муки появилась крылатая альтернатива

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews