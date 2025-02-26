Ученые представили новые сводки по добыче минтая

Российские суда освоили почти треть общего допустимого улова минтая для Охотского моря. В его северных акваториях промысел осложнили ветра, отмечает отраслевая наука.

Минтай

На минувшей неделе добычу минтая вели 59-76 единиц добывающего флота, в том числе 42-53 крупнотоннажных и 15-23 среднетоннажных судна.

Нарастающий вылов в Охотском море на 24 февраля, включая Восточно-Сахалинскую подзону и прибрежный промысел, составил 365,9 тыс. тонн, или 31,7% общего допустимого улова, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на обзор Тихоокеанского филиала ВНИРО. В прошлом году на эту дату было освоено 399,9 тыс. тонн (40% ОДУ).

Ученые отмечают, что практически всю неделю сказывались остаточные явления прошедшего обширного циклона. Ветра создавали неблагоприятные условия для добычи минтая и сельди в северной части моря, что приводило к приостановке промысла. Особенно страдал среднетоннажный флот, который штормовал 6 судо-суток подряд на промысле сельди. В более южных районах наблюдалось периодическое усиление ветра, но в основном его сила не превышала 5-8 метров в секунду. Ледовая обстановка не создавала трудностей для лова на северных участках моря.

Прошедшая неделя характеризовалась не только многочисленными переходами судов из подзоны в подзону, но и поисковыми работами, обратили внимание в ТИНРО.

В «камчатских» подзонах промысел шел на шельфе к югу от 57°с.ш.

В Камчатско-Курильской подзоне насчитывалось 7-24 крупнотоннажников и 9-19 среднетоннажников с выловом 164,7 тонны и 78,1 тонны на судо-сутки соответственно. Нарастающий результат по району достиг 181,7 тыс. тонн (64,6% ОДУ). Годом ранее он составлял 166,5 тыс. тонн (62,5% ОДУ).

В Западно-Камчатской подзоне на лову насчитывалось 13-23 единиц крупнотоннажного флота (КТФ) и 2-6 единицы среднетоннажного флота (СТФ) с уловами 133,9 тонны и 46,6 тонны соответственно. Нарастающий вылов там составил 81,1 тыс. тонн (22,4% ОДУ), за аналогичный период 2024 г. было освоено 136,3 тыс. тонн (39,8% ОДУ).

Суммарный нарастающий вылов по объединенным подзонам достиг 262,9 тыс. тонн (40,9% ОДУ). Уровень прошлого года — 302,7 тыс. тонн (49,7% ОДУ).

В Северо-Охотоморской подзоне к северо-западу от многоугольника флот продолжает работать на смешанных скоплениях минтая и сельди. На лову насчитывалось 13-19 единиц КТФ и 1-2 единицы СТФ с выловом 232,4 тонны и 39,2 тонны на судо-сутки соответственно. На 24 февраля в районе поймали 84,6 тыс. тонны (23,4% ОДУ), годом ранее — 88 тыс. тонн (25,7%).

В Восточно-Сахалинской подзоне промысловый флот траловые работы не ведет. Там добыто 18,4 тыс. тонн (12,3% ОДУ), на аналогичную дату 2024 г. вылов составлял 9,2 тыс. тонн (7% ОДУ).

Сельдь

В Северо-Охотоморской подзоне на прошедшей неделе флот продолжал добывать сельдь к северо-западу от многоугольника на смешанных скоплениях. На лову находились 2-6 единиц КТФ и 1-2 единицы СТФ с уловами 170,7 тонны и 77,5 тонны на судо-сутки, соответственно. Нарастающий вылов на 24 февраля составил 124,8 тыс. тонн (40,2% ОДУ). На отчетную дату прошлого года рыбаки добыли 105,7 тыс. тонн (34,1% ОДУ).

Ожидается, что в предстоящий период в Северо-Охотоморской подзоне результативность промысла сельди будет снижаться — прежде всего, из-за перехода флота на добычу минтая. В среднем суточные уловы сельди на одно судно ожидаются около 180 тонн у крупнотоннажников и 50 тонн у среднетоннажников.

Берингово море

По данным судовых суточных донесений, нарастающий вылов минтая по Западно-Беринговоморской зоне составляет 30,9 тыс. тонн (освоено 4% ОДУ), годом ранее результативность была 31,6 тыс. тонн (4,5% ОДУ). В течение недели минтай ловили два судна КТФ, в среднем добывающие 70,5 тонны на судо-сутки.

Ожидается, что в предстоящий период промысловая обстановка из-за штормовых условий в районе почти не будет меняться. Вести в Беринговоморской зоне лов минтая можно до конца февраля. С первого марта начинается запретный для специализированного промысла период, который в этом закончится 31 мая, обратили внимание ученые. Ожидается, что до конца февраля суда добудут в районе еще порядка 0,6-0,7 тыс. тонн минтая.

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