В Люберцах прикрыли бизнес по производству поддельной икры

В Московской области пресекли незаконный оборот имитированной икры, которую продавали под видом натуральной. На подпольном производстве правоохранители изъяли более 6 тонн продукции без маркировки.

Цех находился в ангаре на территории промзоны в Люберцах. По предварительным данным, злоумышленники расфасовывали имитированную икру в банки, а затем сбывали ее под видом настоящей крупными партиями в Московской области и близлежащих регионах, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России.

Полицейские изъяли автоматизированную линию, рулоны с этикетками, пустые емкости. Также правоохранители обнаружили красную и черную икру, расфасованную в жестяные и стеклянные банки. Необходимой маркировки на товаре не было. Образцы продукции направлены на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), которые соединены в одно производство.

«В дальнейшем полицейские установили предполагаемых организаторов незаконного бизнеса. Ими оказались двое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья и один местный житель. В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего — в виде запрета определенных действий», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование продолжается.

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