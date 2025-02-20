Какие схемы используют «икорные» мошенники

В арсенале «икорных» аферистов есть множество схем обмана людей, желающих приобрести деликатес. Fishnews собрал примеры случаев, о которых сообщали правоохранительные органы.

Подмена

Часто мошенники сбывают имитированную икру под видом настоящей. При этом злоумышленники могут предлагать попробовать натуральный продукт, а продать уже подделку.

Иногда аферисты вместо икры кладут в тару совершенно посторонние вещи. Так, магаданец продал лед в контейнере, а житель Хабаровского края упаковал вместо деликатеса пропитанную водой туалетную бумагу и отдал ее знакомой проводнице.

Другой случай — реализация настоящего, но испорченного продукта. Жительница Камчатки продала 13 кг тухлой икры, достоверно зная, что товар несъедобен. При этом перед покупкой злоумышленница дала обманутой женщине попробовать свежий деликатес.

«Заказ от родственника»

Также мошенники могут прийти в квартиру к жертве и заявить, что они привезли икру, которую якобы заказал родственник жильца. Потерпевшие оплачивают товар, а позже узнают, что никто ничего не заказывал. Купленный деликатес оказывался фальшивкой. Такие случаи были в Ставропольском и Хабаровском краях.

Необычный инцидент произошел на Вологодчине, где женщина продала пенсионеру поддельную икру, сама представившись его дальней родственницей.

Несуществующий продукт

Другой вариант обмана — взять предоплату и перестать выходить на связь. Отметим, что подобную схему используют не только для продажи икры. Мошенники предлагают купить и любую другую рыбопродукцию, а после получения денег исчезают.

Обещание пассивного дохода

Аферисты могут предложить не только купить товар, но и стать частью «икорного» бизнеса. Так, в Приамурье мужчина убедил нескольких жителей Благовещенска вложить средства в торговлю деликатесом и впоследствии получить прибыль. Однако дохода вкладчики так и не дождались.

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